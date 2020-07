Dia amanheceu com céu nublado na capital sul-mato-grossense nesta quinta-feira

O dia também amanheceu gelado em Iguatemi, Ivinhema, Aquidauana, Amambai e Dourados





A quinta-feira amanheceu ventando e mais fria que ontem em Campo Grande com os termômetros marcando 12ºC, por volta das 6h. As temperaturas aumentam no decorrer da manhã. O dia também amanheceu gelado em Iguatemi, Ivinhema, Aquidauana, Amambai e Dourados.





A previsão para Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado e sem expectativa de chuva no Estado. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção variando entre 25% a 75% ao longo do dia. As temperaturas máximas em MS serão de 35ºC.





Em Dourados e Ivinhema, as máximas serão de 27ºC, Sete Quedas 28ºC, Campo Grande e Corumbá 30ºC, Porto Murtinho 32ºC, Jardim 33ºC, Três Lagoas e Sonora 34ºC e Água Clara 35ºC.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de vendaval para oito municípios com vento de até 60 km/h. Mesmo assim não há previsão de chuva. Há risco de queda de galhos de árvores. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.





Os municípios que devem ficar em alerta são: Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Nova Andradina, Santa Rita do Pardo, Taquarussu e Três Lagoas.