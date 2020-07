Desaparecida desde terça-feira, Carla é encontrada morta na rua de casa

Corpo estava na calçada de mercado, que fica na esquina da casa de jovem

Carla estava desaparecida desde a noite de terça-feira (30) ©REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Desaparecida desde terça-feira (31), quando chegou a pedir socorro e avisar a família que estava sendo "roubada", Carla Santana de Magalhães, 25 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira (3), na mesma rua da casa dela, a Nova Tiradentes, no Bairro Tiradentes. O corpo foi achado na calçada de um mercado e estava coberto. Um familiar fez o reconhecimento.





Segundo boletim de ocorrência registrado na terça-feira, Carla havia saído para comprar café, e ao chegar na porta de casa, foi levada. De dentro de casa, foi ouvido o grito dela afirmando à mãe que estava sendo "roubada".





Com o achado do corpo, a movimentação é intensa no local. Equipes do Goi (Grupo de Operações e Investigações) estão no lugar. A perícia está sendo aguardada.





Abalados, os familiares de Carla pediram privacidade no momento.





O caso estava sendo investigado pela DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios), para onde vão os casos de pessoas desaparecidas. Todas as linhas possíveis estavam sob apuração, entre elas que a jovem tenha sido vítima de feminicídio.

Corpo de Carla estava neste local, próximo da casa dela, no Bairro Tiradentes ©Kísie Ainoã









