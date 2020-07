Deputado Felipe Orro destina R$ 160 mil em emendas para Educação de Aquidauana

O deputado estadual Felipe Orro anunciou nesta quarta-feira (8) a liberação pelo governo do Estado, do pagamento de emendas parlamentares de sua autoria solicitadas em 2019, no valor de R$ 160 mil. O recurso foi destinado para quatro escolas públicas de Aquidauana e reforçam no atendimento das reivindicações de professores, diretores escolares e pais de alunos, em um momento que o município sofre com os impactos negativos na economia devido à crise do novo coronavírus.





“Destinamos estas emendas para auxiliarem nos custeios prioritários da Educação, elencados em diversas reuniões com os gestores educacionais. A prioridade agora é minimizar os efeitos negativos que à pandemia nos obrigou a passar”, afirma Felipe.





Ao todo, Felipe destinou R$ 40 mil para a Escola Estadual Cândido Mariano, Escola Estadual Marechal Deodoro, Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro e E.E. Felipe Orro. Entre os objetos solicitados pela direção das instituições de ensino estão: freezer, bebedouros, projetor multimídia, computadores, data show, lousas de vidro, condicionadores de ar e caixa de som com microfone.





Felipe Orro já beneficiou com emendas parlamentares às escolas estaduais Coronel José Alves Ribeiro, Felipe Orro, Marechal Deodoro da Fonseca, Marly Russo Rodrigues, Professor Domingos Veríssimo Marcos-Mihin, Dóris Mendes Trindade, Cândido Mariano, Luiz Mongelli, Professor Antonio Salustio Areias, Coronel Antonio Trindade, Escola Indígena Guilhermina da Silva, Roberto Scaff, Dep.Carlos Souza Medeiros, Maria Correa Dias e Carlos Drummond De Andrade.