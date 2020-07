Deputado de MS gasta mais de R$ 20 mil com coach e restaurante de luxo

Mordomias de João Henrique Catan pagas, é claro, com dinheiro público

Deputado é o caçula de Mato Grosso do Sul ©Luciana Nassar

Midia training de Dilma, Haddad e Aécio. Almoços só no Madeiro. Sushi de 300 reais. Tudo reembolsado com dinheiro público, ou seja, o seu dinheiro. Essa é a vida pública de João Henrique Catan, deputado estadual com família conhecida, e denunciada por corrupção, de Mato Grosso do Sul.





Notas obtidas pela reportagem mostram que Catan gastou, entre março e abril, R$ 19,7 mil com a empresa Maria Olga Curado Comunicação, da consultora de mesmo nome. Ela é especialista em mídia trainning – trabalho que foca melhorar a postura e comunicação da pessoa – e conhecida por ter trabalhado com nomes como Dilma Rousseff, Fernando Haddad e Aécio Neves.





As notas foram emitidas em São Paulo e reembolsadas pela Assembleia Legislativa de MS. Veja:









Em Campo Grande, Catan costuma ter um estilo de vida, no mínimo, caro. A começar pela estadia. Emitiu, e teve pago, por exemplo, R$ 4.740 diária no Grand Park Hotel, na avenida Afonso Pena.







A alimentação costuma ser no Madeiro, sempre pago com dinheiro público. Em uma noite de shushi, o gasto passou de 300 reais.





Catan é neto do ex-governador Marcelo Miranda, denunciado por supostos desvios no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT), durante sua administração. Chegou, inclusive, a ter bens bloqueados pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.