Deputado Contar é representante da ALEMS em Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social

O deputado estadual Capitão Contar tomou posse, nesta quarta-feira (29), como membro titular do Conesp/MS (Estadual de Segurança Pública e Defesa Social de Mato Grosso do Sul). Com isso, por dois anos, ele se torna o representante da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) dentro do Conselho. O evento foi realizado de forma remota, diante das precauções da Covid-19.





O Conselho é formado por autoridades de diferentes órgãos do Estado. Desta forma, elas se organizam para traçar estratégias sobre a segurança pública em Mato Grosso do Sul. “Temos que fortalecer nossas equipes policiais que estão na linha de frente no combate à criminalidade, mas também temos que prepará-los de forma emocional. Este é o papel deste Conselho, proporcionar um diálogo amplo entre os membros para que possamos abastecer nossas forças de segurança e ajudar toda a sociedade do nosso Estado”, ressalta o parlamentar Capitão Contar.





O Conesp é formado por membros das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul), do sistema penitenciário, Sejusp/MS (secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), representante da Secretaria de Direitos Humanos, além da Assembleia Legislativa.