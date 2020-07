Deputado Cabo Almi vai a Energisa reiterar pedido de suspensão do reajuste de tarifas de energia elétrica no MS

O deputado Cabo Almi (PT) protocolou junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa na sessão virtual de hoje, (1º de julho), pedido ao presidente da Energisa , Marcelo Vinhais Monteiro, para que seja reconsiderado e suspenso o reajuste da tarifa de energia, anunciado pela empresa para vigorar a partir desta quarta feira.





O parlamentar fez um destaque da tribuna virtual, reiterando o pedido, haja vista que o aumento repentino anunciado, pegou todos de surpresa, afinal, todos têm sofrido com os reflexos da Pandemia da Covid-19, com abdicação de rendas, fechando seus negócios, ou mesmo realizando retenção de mão de obra com a suspensão de atividades. O comércio e o setor de serviços em geral (grande empregador) estão agonizando. Enfim, todos vamos sofrer prejuízos no enfrentamento desta crise, que apresentará reflexos ainda não contabilizados, pontuou o parlamentar.





Por outro lado, a população que terá cortes em seus salários, também não serão ressarcidos desses valores após a pandemia, e existe uma grande massa de desempregados (local e nacional). Portanto, é nesse sentido que reitero pedido ao presidente da Energisa, para que nenhum aumento seja aplicado nesse momento tão sensível para a população do nosso Mato Grosso do Sul. Concluiu Cabo Almi, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores.