Deputado Barbosinha pede motocicletas para dar mais agilidade à segurança pública em Dourados

A segurança pública de Mato Grosso do Sul vai ganhar o reforço de 20 novas motocicletas BMW GS 850 Premium para atender a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.





Sabendo da aquisição, o deputado Barbosinha (DEM-MS) pediu ao governador, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que destine ao menos 5 motocicletas para reforçar o policiamento em Dourados.





A Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que comprou 20 motocicletas BMW GS 850 Premium para atender a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. O valor de cada unidade foi de R$ 59.800,00 mil, totalizando R$ 1.196 milhão, com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública.





Na avaliação do deputado as novas viaturas, além de contribuir para um policiamento mais ágil, servem de incentivo para a corporação. “Pedimos essas novas viaturas, pois as motos são uma ferramenta importante para o policiamento preventivo na nossa cidade, sobretudo naquelas situações que necessitam deslocamento emergencial e com rapidez. Com isso, temos uma resposta mais rápida às ações de repressão aos atos delituosos, além de fortalecer nossa frota com essas motocicletas”, explicou Barbosinha.





Neste mês o deputado douradense já havia solicitado veículos para reforçar a segurança pública. Barbosinha solicitou 10 viaturas da nova frota composta de 113 veículos adquiridos para as Polícias Militar, Civil e o novo Centro de Atenção Biopsicossocial que somam mais de R$ 19,8 milhões em investimentos federais e do Fundo Estadual de Segurança Pública.