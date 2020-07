Deputado Antonio Vaz intercede por inspeção técnica em ponte do Rio Apa

Durante a sessão remota desta quinta-feira (16), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou em caráter de urgência ao Governador Reinaldo Azambuja, a inspeção técnica para avaliar a estrutura da ponte rodoviária, sobre o Rio Apa, afluente do Rio Paraguai, que liga Bela Vista do Mato Grosso do Sul, à Bella Vista Norte no Paraguai, bem como obras de recuperação e reestruturação.





A ponte sobre o Rio Apa, com 107 metros de comprimento e 11,80 de altura, já teve dias melhores. Foi inaugurada com pompa e circunstância em 7 de julho de 1971, pelos então presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, e do Paraguai Alfredo Stroessner.





“Atualmente a ponte se encontra sem manutenção regular, e com sérios problemas estruturais, como rachaduras em sua pavimentação, o guard rail de proteção lateral da ponte em alguns trechos estão enferrujados, colocando em risco a vida de crianças e adultos que passam pelo local” explicou Vaz.





Conforme o parlamentar, a via é muito importante para os moradores, pois ela dá acesso à Bela Vista do MS, à Bella Vista Norte no Paraguai, mas diante das dificuldades encontradas a população pede por melhorias na iluminação do local e também recuperação e reestruturação da ponte que irá trazer mais segurança aos cidadãos.