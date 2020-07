COXIM| Gari Zé Carlos morre ao ser alvejado por tiros no bairro Piracema

Zé Carlos ainda tentou correr, mas foi seguido pelo autor, que disparou várias vezes contra suas costas e cabeça

Perícia trabalha no local do crime, no Bairro Piracema, em Coxim ©Sidney Assis

O gari José Carlos Pereira da Silva, de 41 anos, morreu ao ser alvejado por tiros, no final da manhã desta segunda-feira (06), no bairro Piracema, em Coxim. As primeiras informações dão conta de que ele foi alvejado por tiros na cabeça e nas costas.





Testemunhas estão relatando que a vítima estava sentada numa cadeira em frente ao bar conversando com um homem quando duas pessoas chegaram numa motocicleta de cor vermelha. O garupa desceu com um litro de pinga na mão, jogou no chão e foi em direção ao gari.





Zé Carlos ainda tentou correr, mas foi seguido pelo autor, que disparou várias vezes contra suas costas e cabeça. Em seguida, o autor montou na moto e com a ajuda do piloto empreendeu fuga. As polícias Civil e Militar já trabalham na tentativa de localizar a dupla.





A investigação, que deve ser comandada pelo delegado Felipe Paiva, tem um grande desafio pela frente, descobrir quem matou o gari e o que motivou o crime. Zé Carlos colecionava desafetos por conta de vídeos polêmicos publicados em suas redes sociais. Um deles viralizou há uns anos e chegou a rodar o Brasil com críticas a atual administração de Coxim.





Entretanto, suas críticas não se limitavam a prefeito, vice e vereadores. Integrantes das forças de segurança pública, dentre eles delegados, policiais civis e militares também já foram alvos de vídeos feitos pelo gari, assim como outros segmentos.

Fonte: EdiçãoMS