COSTA RICA| MDB repete dobradinha com DEM e anuncia pré-candidatos a prefeito e a vice no Município

Definição foi feita durante reunião realizada nesta segunda-feira

Pré-candidatos, à esquerda, Leandro Bortolazzo, e à direita Anderson Dias

Nesta segunda-feira (21), o MDB selou mais uma parceria com o DEM na disputa pela Prefeitura Municipal de Costa Rica. Pelo MDB, Leandro Bortolazzo, farmacêutico bioquímico e empresário laboratório São Camilo, é pré-candidato ao cargo de prefeito. Por sua vez, o empresário Anderson Dias foi definido como o pré-candidato a vice-prefeito pelo DEM.





Um dos nomes por trás desta aliança é o atual prefeito Waldeli dos Santos Rosa (MDB), que conhece muito bem o DEM. “O MDB repete a dobradinha de oito anos. Nos últimos mandatos, MDB e DEM estiveram unidos e agora estão juntos mais uma vez. Vamos continuar buscando novos aliados para fortalecermos as futuras candidaturas”, disse.





Apesar de ainda não ser um anúncio oficial, já que ainda não foi aberto prazo para as convenções partidárias, Waldeli garante que não haverá mudanças nos nomes. “Anúncio oficial é só na convenção, mas quem conhece nossa história sabe que a palavra dada não volta. Para nós, são nomes já oficiais”, disse. Para a disputa, Leandro e Anderson têm como principal adversário o delegado Cleverson (PP).





Leandro também ressalta o apoio do DEM e se diz motivado para a nova empreitada. Além disso, vê Waldeli não só como um parceiro de articulação política, mas também como conselheiro. “O Anderson é uma pessoa que tem história na cidade e que tenho uma confiança muito grande. Ele vai nos ajudar muito num possível mandato. O Waldeli também será muito importante para nós numa possível eleição”, pontuou.





Empresário do ramo de farmácia e agente político desde jovem, quando participava de grêmios estudantis, Anderson Dias é ex-presidente da Aciacri (Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Costa Rica) e acredita que a dobradinha entre MDB e DEM tem tudo para dar certo, pois os partidos olham para o mesmo objetivo.





“Sempre tive uma visão agregadora e tenho convicção de que é possível transforar a realidade com ideias simples, com a participação do povo. O político tem mecanismos e é capaz de fazer com que as coisas aconteçam, desde que haja união. Espero ser um vice diferente ao lado de Leandro, para que eu possa percorrer cidades vizinhas, todo o Estado e o Brasil, se for preciso, em busca de melhor qualidade de vida para nossa população", afirmou Anderson.