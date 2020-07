COSTA RICA| Kits com gêneros alimentícios serão entregues na primeira semana de agosto para os mais de 4.800 alunos matriculados na Rede Municipal de Educação e APAE

Kits com gêneros alimentícios serão entregues na primeira semana de agosto para os mais de 4.800 alunos matriculados na Rede Municipal de Educação e APAE de Costa Rica













Devido a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do novo Coronavírus e para garantir o investimento mínimo de 25% do Orçamento Fiscal em Educação, o Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMED – Secretaria Municipal de Educação – amparados pela Lei Nº 13.987, de 07 de abril de 2020, fará no período de 04 a 08 de agosto de 2020, a distribuição gratuita de kits de merenda escolar aos alunos matriculados na rede.





Conforme o secretário Municipal de Educação, professor Alaércio Guimarães, a SEMED com total apoio do Conselho de Alimentação Escolar, realizou um processo licitatório especifico, usando os recursos que haviam sido destinados para essa finalidade, para a compra de gêneros alimentícios.





“Os kits foram definidos em consonância com diretrizes nutricionais e utilizando os recursos da merenda escolar do Governo Federal e contrapartida do Município. Concentramos todos os esforços para assistir às famílias que precisam neste período difícil e de necessário isolamento social. Ao cidadão que for buscar o kit deverá ir de máscara, pois, estamos seguindo todas as medidas sanitárias para evitar contaminação”, destacou o secretário Prof. Alaércio.





Cada kit de merenda escolar será composto por 5kg de arroz, 01kg de feijão, 1 litro de óleo, 1kg de legumes, 01 pacote de fubá, 1 pacote de macarrão, 1 pacote de bolacha, 1 dúzias de ovos, 1 litro de leite e serão entregues às famílias dos 4.800 alunos matriculados na REME – Rede Municipal de Educação e da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.





O prefeito Waldeli dos Santos Rosa explica que todos os alunos matriculados na REME têm direito de receber o kit merenda escolar. “Se uma família tem dois filhos matriculados na nossa rede de educação, serão entregues dois kits, e assim por diante. Estamos pensando em ajudar todos nesse momento difícil”.





“Essa é uma forma que encontramos de complementar a alimentação dos alunos nesse período de pandemia. Peço às pessoas que colaborem e permaneçam em casa, claro as que podem, para que a gente possa vencer o Coronavírus”, finalizou o prefeito Waldeli.





A distribuição dos kits alimentares será feita no período de 04 a 08 de agosto de 2020, com horário de atendimento das 07h às 11h e das 13h às 17h. Para fazer retirada do kit é necessário documento de identificação. Confira cronograma por mês de nascimento:





04 de agosto: Janeiro, Fevereiro e Março;





05 de agosto: Abril, Maio e Junho;





06 de agosto: Julho, Agosto e Setembro;





07 de agosto: Outubro, Novembro e Dezembro.





Alunos da área rural que estudam na REME em instituições de Ensino na cidade, podem fazer a retirada em qualquer dia no período de 04 a 08 de esgoto.





Já os estudantes das escolas Cotrisa de Baús – Polo e Belonizia Paulino de Oliveira podem fazer a retirada na instituição em 08 de agosto em horário comercial. Os alunos da APAE vão receber os kits em casa entregues pela própria instituição.





Se as aulas presenciais não retornarem em 07 de setembro, será distribuído um novo kit com gêneros alimentícios na primeira quinzena do mês, e assim sucessivamente até o encerramento do ano letivo, caso não retorne.