COSTA RICA| Com 100% de recursos próprios, Governo Municipal investe na implantação de ciclovia na Avenida Vereador Kendi Nakai

Mais rápida, eficiente e não polui o meio ambiente. Além disso, colabora para a qualidade de vida da população. Com tantos benefícios, a bicicleta tem total apoio do Governo de Costa Rica - MS e da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - como mobilidade sustentável, meio de transporte, lazer e atividade física.





Prova disso são os esforços governamentais para ampliar e aprimorar a oferta de ciclovias em Costa Rica. Um dos exemplos mais expressivos e recente é a implantação de uma nova ciclovia, com sinalização horizontal, na Avenida Vereador Kendi Nakai que irá interligar o início da antiga ponte José Ferreira da Costa até o PNMSS – Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.





“Com 3.430 metros, essa ciclovia é a maior pista urbana dentro da cidade. Trata-se de um projeto que foi pensando no bem-estar de todos, em especial para os trabalhadores que usam a bicicleta como meio de transporte e para os amantes do pedal que, seja por lazer ou treino”, enfatiza o prefeito Waldeli dos Santos Rosa ao lembrar que na saída para Alcinópolis – MS também existe outra importante ciclovia com 910 metros.





Com 100% de recurso próprios, a ciclovia da Avenida Kendi Nakai segue todas as regras estipulados no Código de Trânsito Brasileiro.





“Reaproveitamos o espaço que já era destinado aos ciclistas na Avenida Kendi Nakai e fizemos a sinalização horizontal. E ainda, além de seguirmos a normas do CTB, também nos espelhamos nas ciclovias de Campo Grande. Tenho certeza que é um investimento de grande importância para vai beneficiar a todos”, afirma o secretário Municipal de Obras Públicas, engenheiro Civil Renato Barbosa de Melo,





O secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, lembra que nos últimos anos o número de ciclistas aumentou significativamente em Costa Rica devido à realização de importantes eventos de esporte de aventura, como o Mundial de MTB 24h da Brasil Ride, o Desafio Brou Bruto de Mountain Bike, entre outros. “Além de atender as formas de mobilidade sustentável, essa ciclovia também era um anseio dos mais de mil ciclistas da nossa cidade”, finalizou o gestor.