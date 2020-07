CORUMBÁ| Suspeito de matar dona de restaurante é preso em motel

Após o crime, o autor fugiu com dinheiro, joias e o carro da vítima, que foi abandonado pouco depois

Suspeito foi preso nesta manhã, estava escondido em um quarto de motel ©Capital do Pantanal

Foi preso nesta terça-feira (14) o principal suspeito de assassina a comerciante Liane Arruda, de 51 anos, em Corumbá – a 419 quilômetros de Campo Grande. Fabiano Velasques, conhecido como “Cebolinha” de 28 anos, estava com a preventiva decretada e foi encontrado em um motel da cidade.





O crime aconteceu sábado (11), no restaurante de Liane. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram parte da ação de Fabiano. Conforme o site Diário Corumbaense, a vítima tinha o hábito de levar os funcionários até em caso ao fim de expediente e pelas gravações é possível ver que o suspeito esperou ela retornar ao local.

©ARQUIVO PESSOAL Ele abordou a dona do restaurante assim que ela entrou com o carro na garagem. Dentro do imóvel, cobriu a câmera com uma toalha de mesa. Neste tempo, a vítima foi amordaçada e morta com facadas no pescoço. Todos os objetos de valor foram roubados. Fabiano deixou o local 30 minutos depois, com dinheiro, joias, a CPU do computador e o carro de Liane.





O corpo da mulher foi encontrado na manhã de domingo (12). Ainda segundo as investigações, depois do crime, Fabiano rodou a cidade com o carro, um Volkswagen Fox, encontrou amigos e bebeu com eles. Depois, abandonou o veículo próximo a pista do Aeroporto Internacional de Corumbá. Parte dos objetos roubados foram encontrados dentro dele.





Fabiano foi identificado durante as investigações e teve a prisão preventiva decretada. Ainda segundo divulgado pelo site local, ele trabalhou como garçom no restaurante de Liane por um tempo e possui outras passagens pela polícia. O preso deve ser ouvido na tarde desta terça-feira, na 1ª Delegacia de Polícia Civil.







Fonte: CAMPO GRANDE NEWS