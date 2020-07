CORUMBÁ| Suspeito de matar comerciante a facadas agiu sozinho e ficou na casa da vítima por 30 minutos

Liane foi assassinada com facadas no pescoço e amordaçada

Corpo da vítima foi encontrado pela irmã e um funcionário ©Diário Corumbaense

A Polícia Civil de Corumbá a 444 quilômetros de Campo Grande, revelou nesta terça-feira (14), que o suspeito de matar a comerciante Liane Aparecida de Arruda, de 51 anos, encontrada morta na manhã de domingo (12), teria agido sozinho descartando outros comparsas para o crime. Liane foi assassinada a facadas no pescoço e amordaçada.





De acordo com informações passadas pela polícia ao site Diário Corumbaense, o autor que já teve a prisão preventiva decretada, ficou cerca de 30 minutos dentro da casa da comerciante. Ele ainda não foi encontrado e a identidade não foi revelada pela polícia.





Nestes 30 minutos que ficou dentro da casa de Liane, o autor rendeu a comerciante e cobriu uma das câmeras de segurança com uma toalha de mesa. Depois de matar a vítima, o bandido fugiu levando o carro, dinheiro e joias, além do gabinete do computador que gravava as imagens de dentro do restaurante.





Até o momento sete pessoas já foram ouvidas na delegacia e a polícia segue nas buscas para encontrar o autor que está foragido.





Entenda o caso





O corpo de Liane Arruda foi encontrado na manhã de domingo (12), após um funcionário estranhar a demora da comerciante em abrir o estabelecimento. A testemunha chegou por volta das 7 horas e depois de esperar, foi até a casa da irmã de Liane. Assim, com a ajuda de outras pessoas, conseguiram entrar na casa da vítima.





Eles começaram a procurar por Liane, até que a encontraram morta em um dos cômodos. A princípio a informação é de que o dinheiro que estava no cofre e na bolsa e as joias foram roubados. Ainda havia envelopes de depósito bancário espalhados no quarto.