CORUMBÁ| Ex-funcionário que matou e roubou dona de restaurante participa de reconstituição do crime

Equipes policiais fazem a reprodução simulada do latrocínio

'Cebolinha' teria assassinado a ex-chefe ao ser reconhecido ©Diário Corumbaense Na manhã desta sexta-feira (17) a Polícia Civil em Corumbá, cidade a 444 quilômetros de Campo Grande, fez a reprodução simulada da morte de Liane Aparecida de Arruda, 55 anos. O crime aconteceu na noite do último sábado (11) e Fabiano Velasques, 28 anos, foi preso pela autoria.





A reconstituição do crime foi feita coordenada pelos delegados Willian Rodrigues e Tatiana Zingier e Silva. Assim, a área foi interditada para que ‘Cebolinha’, como é conhecido Fabiano, mostrasse como foi a dinâmica dos fatos.





Conforme o site Diário Corumbaense, foi apurado que Liane tinha o hábito de levar funcionários em casa depois do fechamento do restaurante. Assim, na noite daquele sábado, Cebolinha ficou esperando por ela atrás de uma árvore. Quando a vítima guardou o carro na garagem, ele entrou na casa, que fica ao lado do restaurante da vítima.





Também foi apontado nas investigações que o autor estava encapuzado e logo rendeu Liane. Ainda para a polícia, ele chegou a alegar que precisava de dinheiro para pagar dívidas e decidiu assaltar a comerciante. No entanto, disse que não pretendia matar a vítima, mas como ela o reconheceu e ele estava sob efeito de drogas, acabou cometendo o homicídio.





A ação teria durado aproximadamente 30 minutos e o autor fugiu com R$ 9,5 mil, joias e o gabinete do computador com as imagens das câmeras, além do carro da vítima. Ainda antes do crime ser descoberto, na manhã seguinte, o autor pagou dívidas com parte do dinheiro, comprou bebidas e fez até um churrasco para amigos.





Prisão do autor





Depois da madrugada de farra, Cebolinha e um amigo, que segundo as investigações não sabia que ele havia matado Liane, abandonaram o carro da vítima. Isso aconteceu por volta das 7 horas de domingo, no final da rua América, próximo a pista do Aeroporto Internacional.





Já na terça-feira (14), Fabiano foi preso em um quarto de motel. Com ele foram encontrados apenas R$ 688 de todo o valor que roubou e ele foi indicado por latrocínio, roubo seguido de morte.