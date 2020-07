CORUMBÁ| Carro de dona de restaurante estava abandonado e com sangue na maçaneta

Liane foi encontrada morta com marca de perfuração no pescoço, dentro da casa onde vive em Corumbá

Carro modelo Fox estava com marcas de sangue na maçaneta da porta do motorista ©Leonardo Cabral/ Diário Corumbaense

A polícia civil de Corumbá, a 419 km de Campo Grande, encontrou o veículo de Liane de Arruda Darmanceff, de 51 anos, achada morta na manhã deste domingo (12), dentro da casa onde vive.





O carro, um Fox preto, estava abandonado no final da rua América, na região da pista do Aeroporto Internacional de Corumbá, no bairro Aeroporto, segundo o jornal Diário Corumbaense. Os investigadores também encontraram marcas de sangue na maçaneta da porta do motorista, segundo o jornal.





A investigação trabalha com a possibilidade de latrocínio, o roubo seguido de morte. Liane foi encontrada morta dentro do quarto, com o corpo perfurado por objeto cortante no pescoço, sinal de que ela pode ter sido assassinada com uso de faca. A casa estava revirada e o cofre de segurança estava aberto.





Liane era proprietária de um restaurante na região central de Corumbá e foi encontrada porque um funcionário não conseguiu falar com ela ao chamá-la na porta da casa. Ele disse ter chegado no restaurante e não ter encontrado a chefe, que vive em casa anexa ao estabelecimento. A irmã da proprietária foi chamada por ele e os dois arrombaram a porta.





Processador – Dentro do carro, a polícia também encontrou o processador do computador do restaurante, o CPU, onde acredita estarem armazenadas as imagens das câmeras de segurança. Uma das câmeras do restaurante estava coberta com uma toalha quando a perícia chegou ao local, mas investigadores ainda analisam outros aparelhos.





Dentro do carro também haviam garrafas de cerveja e a polícia trabalha com a possibilidade de que mais de uma pessoa possa estar envolvida no crime. Máscara e “pó branco” também estavam no veículo, no banco traseiro. O jornal cita “indício de uso de entorpecentes”, segundo a investigação, alusão possível à cocaína.





Crime - Liane foi encontrada morta na manhã deste domingo (12). A suspeita é de que a empresária tenha sido roubada e morta a facadas em seguida. Conforme o site Diário Corumbaense, marcas no pescoço da vítima comprovam os ferimentos. Além do veículo, também havia desaparecido da residência quantia em dinheiro.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS