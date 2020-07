Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo, deputado Rinaldo comenta as ações do segmento no combate a Covid-19

Durante sessão plenária virtual desta semana, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo, falou sobre o Dia Internacional do Cooperativismo e do Dia de Cooperar. O parlamentar ressaltou a importância do segmento na economia do nosso Estado e no cenário nacional. Rinaldo também destacou a parceria entres a Assembleia Legislativa e as cooperativas, representadas pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/MS). “Todos os anos representantes do Sistema OCB/MS prestigiam presencialmente nossa sessão plenária para exaltar as ações do setor na sociedade, esse ano em virtude da pandemia, nossos trabalhos estão de modo virtual. Mas de maneira alguma deixar de citar a importância do cooperativismo, que tem números expressivos.”, destacou.





Neste sábado, cooperativas de todo o País se reúnem de forma virtual para celebrar o Dia C, o maior movimento de estímulo à realização de iniciativas transformadoras do país. Uma grande onda nacional de celebração, totalmente on-line, vai ocorrer no canal do SomosCoop, no Youtube. A transmissão ao vivo começa às 15h (horário de Brasília) e vai até às 16h30, quando a banda mineira Skank fará uma live, com suas melhores músicas, para comemorar o resultado do compromisso das cooperativas brasileiras em lutar contra a Covid-19 e seus efeitos negativos na vida das pessoas e das empresas.





No Mato Grosso do Sul também tem ação! Cooperativas de Campo Grande promovem um drive thru solidário, no dia 04 de julho, das 8h ao meio dia, em três pontos da cidade: Sistema OCB/MS R. Ceará 2245, Vila Célia; Sicredi Agência Parque das Nações - Av Afonso Pena, 4324, e Sicoob Ipê MS - Av. Mato Grosso, 3195. Os pontos terão toda a estrutura para receber doações de alimentos, agasalhos, itens de higiene e limpeza. As pessoas que realizarem doações, ganharão kits do Dia de Cooperar.





Ao longo do ano, as cooperativas do Estado já doaram toneladas de alimentos e materiais de higiene e limpeza, milhares de máscaras e outros EPIs, respiradores para hospitais, além de demais assistências. Os cooperativistas são atuantes e sempre estão dispostos a mudar o mundo através de atitudes simples, grande lema do Dia C.





Um dos pontos mais esperados da programação é o Painel do Bem, que apresentará 10 cooperativas (duas de cada região) que contarão um pouco das iniciativas em prol do combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A Unimed Campo Grande representará o Mato Grosso do Sul no Painel do Bem. A cooperativa foi escolhida pelas suas diversas ações de Responsabilidade Social, em destaque as de combate e prevenção a Covid- 19.