Condutor morre carbonizado depois de carro sair da pista e capotar na estrada

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospital público de Coxim; carro caiu em vala

Carro carbonizado em vala às margens da rodovia BR-163, entre Sonora e Pedro Gomes ©Sidney Assis

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após veículo Fiat Uno capotar e pegar fogo, na tarde desta quinta-feira (30), na rodovia BR-163. O acidente aconteceu entre os municípios de Sonora e Pedro Gomes, a pouco mais de 300 quilômetros da Capital.





De acordo com as primeiras informações, a suspeita é de que o condutor, identificado apenas como Rafael, tenha perdido o controle da direção na altura do km 470 da rodovia. O carro foi encontrado tombado, em uma vala, às margens da pista.





Duas pessoas, identificadas como sendo Luiz Alfredo Bispo de Silva e Mailson Escobar, foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR MS Via, empresa que administra a rodovia. Os dois foram levados para o Hospital Regional de Coxim, a 260 quilômetros de Campo Grande. O corpo do condutor foi encontrado carbonizado.





Acoplado ao veículo, uma carretilha com apetrechos de serralheiro ficou carbonizada. Pelo menos mil litros de água foram utilizados para controlar o incêndio no veículo. O local do acidente foi preservado e a presença de peritos é aguardada. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também estão no local.

Carro carbonizado ás margens de rodovia ©Sidney Assis









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS