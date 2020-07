Concurso Público do CRP-14/MS: inscrições abertas; vagas de nível médio e superior

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região – CRP-14/MS, organizado pelo Instituto Quadrix.





O certame prevê 105 vagas (1 imediata e 104 de cadastro reserva). Os candidatos convocados serão lotados na cidade de Campo Grande (MS).





Para os candidatos de nível médio o cargo oferecido é o de Auxiliar Administrativo de Secretaria e, para os de nível superior, os cargos são de Assessor Técnico a Comissão de Ética, Assessoria Técnica e Agente de Orientação e Fiscalização.





As remunerações, que variam de R$ 1.737,19 a 3.152,90, são acrescidas dos seguintes benefícios: vale-alimentação, no valor mensal de R$ 753,81 (setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos); plano de saúde médico com coparticipação de 15% do valor do plano; plano de cargos e salários; e vale-transporte.





Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br , ATÉ o dia 10 de agosto de 2020. As taxas de inscrição são de R$ 50 (médio) e R$ 55 (superior).





A prova objetiva, para todos os cargos, é de caráter eliminatório e classificatório, e composta de 120 (cento e vinte) itens sobre conhecimentos básicos, complementares e específicos, está prevista para o dia 04 de outubro, no turno da tarde, com duração de 3 horas e trinta minutos.





Os candidatos inscritos nos cargos de nível superior serão submetidos, também, em data posterior, à Avaliação de Títulos.





O Edital Normativo pode ser consultado neste link