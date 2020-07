Combate à Covid-19| Profissionais da saúde merecem reconhecimento mais amplo, diz Jeovani

O jateiense Jeovani Vieira (PSDB), atual presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), é da opinião que as instituições publicas e civis devem aos profissionais da saúde os mais profundos agradecimentos por tudo que vêm fazendo desde o início do combate à pandemia da Covid-19.





“São verdadeiros heróis e heroínas, homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para salvar a vida do próximo. Não têm hora nem distância, não têm adicionais de salário e outras vantagens. Sua paga é cada vida salva, é cada agradecimento que nós fazemos a esta dedicação humanitária”, afirma.





O vereador tucano está entre os milhares de sul-mato-grossenses contagiados pelo coronavírus. Depois de testar positivo foi atendido pela saúde publica e submetido ao tratamento, felizmente bem-sucedido. Cumpriu a quarentena de recuperação e está aos poucos retornando à normalidade, com os cuidados médicos-científicos necessários.





Segundo Jeovani Vieira, as políticas publicas de valorização dos servidores do Estado e dos municípios precisam reforçar a atenção às pautas reivindicatórias dessa categoria. Para o dirigente, o desempenho no atendimento aos pacientes da pandemia demonstra o elevado grau de profissionalismo e de espírito humanitário que move as atividades desse grupo laboral que engloba, entre outros profissionais, os enfermeiros, médicos, assistentes, laboratoristas, maqueiros, motoristas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e demais trabalhadores. do setor.





“Em nome de todos os sul-mato-grossenses, a União das Câmaras de Vereadores reitera seu reconhecimento e sua gratidão aos valorosos profissionais, vários inclusive que perderam a própria vida enquanto cuidavam de outras. Vamos vencer esta tormenta. E quando isso acontecer toda a sociedade estará ciente que a vitória teve neste grupo de trabalhadores o seu principal construtor”, concluiu Jeovani.