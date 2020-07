Com febre e falta de ar, vereador é internado sob suspeita de covid-19

Odilon de Oliveira afirmou ter apresentado os primeiros sintomas há 7 dias; exame que confirmará resultado sai em 2 dias

O vereador da Capital Odilon de Oliveira (PSD) anunciou estar internado sob suspeita de covid-19. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar revelou ter começado a apresentar sintomas da doença há uma semana, quando iniciou período de isolamento preventivo. Com o avanço dos sintomas, a realização de exames e internação, na noite de ontem (23), foram inevitáveis.





“Fiquei isolado na minha casa até a data de ontem, quando vim fazer uns exames aqui no El Kadri. Os médicos suspeitam que seja covid e estou aguardando a resposta do exame para saber”, indica o político no vídeo gravado.





Odilon confirmou ter sentido sintomas como febre, dor no corpo, nos olhos e também falta de ar. “Pela tomografia no peito, e pelo grau de comprometimento do pulmão, cerca de 20%, é quase certeza para covid”, afirmou.





À espera do diagnóstico, o parlamentar afirmou já ter iniciado tratamento a base de antibióticos. Também aproveitou para tranquilizar amigos e familiares. “Ainda sinto um pouco de fadiga, mas pelo que os médicos disseram, os sintomas são leves”, disse à reportagem.





Já o vídeo publicado em seu Facebook, Odilon concluiu com mensagem a todas as pessoas que enfrentam a doença. “Peço a Deus que proteja não só a minha vida, mas de todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade”.





Recesso – Caso o exame feito por Odilon de Oliveira, com previsão de até dois dias para o resultado, dê positivo, este será o primeiro caso confirmado entre os vereadores de Campo Grande. A Câmara Municipal está em recesso parlamentar, tendo a última sessão do primeiro semestre sido realizada no dia 16.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS