Com Estado em colapso, milionários de MT com covid-19 recorrem a jatinhos para buscar tratamento em SP

@GETTY IMAGES





Quando o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho (DEM), soube que seu quadro de saúde se agravou, após ser diagnosticado com a covid-19, fretou um avião para se internar no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, uma das unidades de saúde mais conhecidas no país.





No início da semana, Botelho deixou Mato Grosso por medo de precisar de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No Estado, que tem enfrentado explosão de casos e mortes pelo novo coronavírus, quase não há leitos de UTI disponíveis na rede pública ou privada.





Assim como Botelho, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Guilherme Maluf, que é ex-deputado estadual, também alugou um avião para se tratar em um hospital particular de São Paulo, após ser diagnosticado com a covid-19.





Milionários, Botelho e Maluf não pensaram duas vezes antes de viajar para São Paulo. Os dois constataram que teriam melhor atendimento longe do próprio Estado no qual são figuras conhecidas da política — Maluf é ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e se tornou conselheiro do TCE-MT em razão de seu cargo como deputado estadual.





Além da carreira política, Botelho e Maluf têm outra característica em comum: são alvos de diferentes investigações sobre fraudes contra os cofres públicos de Mato Grosso. Os dois negam qualquer irregularidade.





Fonte: Da BBC News Brasil em São Paulo