Com covid e dengue, Delcídio tem febre e volta para hospital 3 dias após alta

Ex-senador teve febre durante a noite e decidiu procurar ajuda médica novamente

Delcídio, ainda no hospital, posa para foto com profissional da equipe ©Facebook/Reprodução

Quatorze dias depois do diagnóstico e 3 dias após receber alta médica, o ex-senador Delcídio do Amaral teve de voltar ao hospital. Ele mesmo anunciou que procuraria ajuda médica há cerca de 1 hora, no Facebook.





“A covid-19 e a dengue, ‘covengue’, me pegaram! O 'ioiô' dos sintomas resolveu ficar parado de ontem pra hoje e não melhorei. Essa noite tive mais febre e acredito que estou desidratando. Não adianta teimar! Estou voltando pro hospital”, postou.





O ex-senador descreveu os efeitos das duas doenças e fez alerta. "Não subestimem a covid-19 nem a dengue. A ação de qualquer uma no organismo é horrível, mas as duas juntas nos tornam um farrapo humano".





Delcídio foi internado no Hospital da Cassems, em Campo Grande, no dia 22 e teve alta no sábado (25). O ex-senador havia testado positivo para o novo coronavírus no dia 15 de julho e estava cumprindo isolamento social em casa, quando apresentou piora nos sintomas e procurou a unidade. Foi no estabelecimento hospitalar privado que descobriu não só ter sido acometido pela covid-19, mas também pelo vírus da dengue.





“Esse vírus é traiçoeiro. Até hoje, com altos e baixos, dei conta de ficar em casa isolado, mas o negócio deu uma desandada nos meus exames e sintomas, com perda rápida de peso e muito cansaço. Não deu outra: baixei hospital!”, publicou no dia da internação.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS