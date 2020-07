Com covid-19, ex-senador Delcídio do Amaral está em isolamento por 14 dias em sua casa em Campo Grande

Ele descobriu que estava com a doença em exame feito em laboratório e está em isolamento em sua casa, em Campo Grande.

Ex-senador Delcídio do Amaral está com covid-19 ©Reprodução/TV Morena

O ex-senador de Mato Grosso do Sul Delcídio do Amaral, de 65 anos, está com covid-19. Ele disse ao G1 que fez o teste do tipo RT-PCR, que deu positivo, em um laboratório na terça-feira (14). Comentou que sente alguns sintomas da doença, mas que está em isolamento em sua casa em Campo Grande, por 14 dias.





Delcídio disse que decidiu fazer o exame porque algumas pessoas com quem teve contato nos últimos dias testaram positivo para a doença e ele, desde domingo, já vinha apresentando mal-estar, febre e tosse.





O ex-senador comentou que se surpreendeu com a contaminação, porque vinha redobrando os cuidados, com o uso de máscara e de álcool em gel frequentemente. Explicou ainda que depois do seu diagnóstico, que todas as pessoas da sua família também fizeram o teste e ninguém mais está contaminado.





Ele revelou ainda que após a descoberta procurou um hospital, onde fez um exame de tomografia para que os médicos avaliassem a situação dos seus pulmões e mediu a oxigenação do sangue.





“Fui liberado para voltar pra casa onde estou isolado e com todos os cuidados para preservar minha família”, comentou, completando que de três em três dias deve passar por uma nova bateria de exames para a avaliação do seu estado de saúde. “A preocupação é que a covid-19 pode levar a outros tipos de complicações”, alertou.





Em um post, Delcídio pede força para quem o acompanha nas redes sociais e reforçou o apelo das autoridades de saúde a população pelo distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel.





Segundo boletim epidemiológico da secretaria estadual de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul registrou até a manhã desta quarta-feira, 14.631 casos de covid-19 e 183 mortes em razão da doença.