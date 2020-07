Chegada rápida de frente fria pode reduzir temperaturas nesta terça-feira

A partir de quinta-feira haverá predomínio de sol e o ar volta a ficar seco novamente





Chegada de frente fria fraca pode reduzir as temperaturas em Mato Grosso do Sul a partir desta terça-feira (14), no entanto, a passagem será de baixa intensidade e deve ficar no Estado apenas até a amanhã.





De acordo com informações do (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de céu nublado e podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central, provocando ligeira queda nas temperaturas. Nas outras áreas o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado.





A umidade relativa do ar apresenta leve alta e varia de 40% a 90%. A partir de quinta haverá predomínio de sol e o ar volta a ficar seco novamente.





As temperaturas ficam entre 10°C a 33°C. Em Campo Grande a temperatura mínima será de 20°C e a máxima não deve passar de 27°C. Em Dourados o dia começa com 18ºC e a máxima será de 24°C. Já em Corumbá e Miranda a mínima será de 20°C e a máxima de 29°C.