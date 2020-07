Celular explode na mão de menina de 5 anos e ela sofre queimaduras de 2º grau

Quando vi, a minha filha estava pegando fogo”, diz mãe ©DIVULGAÇÃO

A campinense Liliane Cristina Rodrigues Pissaia, 37, passou por um verdadeiro pesadelo na última terça-feira (7). Enquanto estava na lavanderia, ela escutou um forte barulho vindo da sala e quando foi verificar, percebeu que sua filha Elisa, 5 anos, estava em chamas. “Parecia o barulho de um tiro”, conta a mãe. O acidente ocorreu após a menina pegar o celular de Liliane para jogar, no momento que ele estava carregando. Pouco tempo depois, o aparelho acabou explodindo.





Liliane conta que faz alguns dias que ela percebeu que o celular já estava apresentando defeitos. O aparelho não carregava e muitas vezes desligava sozinho. Mesmo após algumas trocas de baterias, o celular ainda estava ruim. No entanto, o que ela não esperava é que o aparelho, além de prejuízos financeiros, também lhe causaria esta tragédia.





Na semana passada, a mãe colocou o celular para carregar como de costume. Como a filha sempre gostou de brincar com o aparelho, Liliane orientou Elisa a não mexer nele e a deixou assistindo televisão na sala. “Se o celular estivesse carregando, eu sempre falava para não mexer e ela obedecia, mas as crianças por impulso, às vezes, acabam desobedecendo”, disse.





Como já estava com defeito, o aparelho acabou explodindo na menina, quando ela foi pegá-lo para jogar. Após o acidente, Elisa sofreu queimaduras nos dois braços, nas duas pernas e no tórax, além de lesões nos lábios e nas narinas. A mãe conta que a filha estava com uma fantasia de bailarina, que também pegou fogo, assim como seu cabelo. No momento do acidente, Liliane estava com o filho Gustavo, 14, em casa, que a ajudou a socorrer Elisa. Nosso primeiro instinto foi levá-la para o banheiro e colocá-la dentro do chuveiro”, diz a mãe.





Logo após, a família levou Elisa para o hospital e os médicos constataram que ela estava com queimaduras de 2º grau. “Ela tomou as medicações, mas ainda sentia muita dor”, explica Liliane. Como os hospitais estão restringindo a permanência de pacientes, devido à covid-19, a mãe foi orientada a medicar a filha em casa, com remédios e pomadas. Liliane conta que a filha chegou a melhor um pouco, porém à noite ainda chorava muito. Nesta semana, Elisa voltou ao hospital, pois sua queimadura do braço piorou e os médicos pretendem encaminhá-la para um hospital especializado em queimaduras.





Cuidado com o carregadores





O engenheiro eletricista e diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade Abracopel, Edson Martinho, explica que é preciso tomar muito cuidado quando o celular está carregando. “Enquanto está na tomada, o carregador está consumindo energia e se ele fica muito tempo pode gerar um aquecimento fora do normal, causando um curto-circuito interno e consequentemente um incêndio”, diz.





Além disso, o incêndio pode ocorrer em casos que o carregador tem um pico de tensão alto, devido aos raios, em dias de chuva forte. O especialista também alerta para não deixar o celular carregando em locais quentes e abafados, como sofá, cama e debaixo do travesseiro. “Nessa situação, pode haver um aquecimento fora do normal do carregador, causando um incêndio em grandes proporções”, afirma.





De acordo com o engenheiro eletricista, outro erro comum das pessoas é atender ao telefone enquanto ele está carregando ou usar componentes, como bateria, que não são originais. Essas atitudes não são indicadas e podem causar danos à vida das pessoas.









Fonte: Crescer