Capotagem mata três pessoas na MS-430, entre São Gabriel e Rio Negro

Três pessoas morreram após carro sair da pista e capotar às margens da MS-430, em Rio Negro, cidade distante a 144 quilômetros . O acidente ocorreu por volta das 16h de ontem (12).





O Fiat Uno seguia no trecho que liga São Gabriel do Oeste a Rio Negro, quando o motorista perdeu o controle da direção do carro, saiu da pista e capotou às margens da rodovia. O veículo parou com as rodas para cima.





Os ocupantes do carro, identificados como Rubens Inácio dos Santos, 60 anos, Joelson Moura da Silva, 45 anos, e Fernanda Inácio dos Santos, 31 anos, morreram na hora.





A Polícia Militar de Rio Negro foi acionada e isolou o trecho do acidente.









