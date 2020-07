CAPITAL| Prefeitura anuncia primeiros ganhadores da Nota Premiada Campo Grande

O programa objetiva incentivar o cidadão a exigir a nota, o que obriga o prestador do serviço a recolher o imposto para os cofres municipais. Para participar, o contribuinte tem de se cadastrar no site do programa ( www.notapremiada.campogrande.ms.gov.br ) e exigir o CPF (Cadastro de Pessoa Física) na nota fiscal. Nove dezenas são impressas no cupom fiscal que automaticamente entra no sistema de sorteio.