CAPITAL| Conheça quem é o Zé da Farmácia das Moreninhas

Sabe quando você chega num bairro e procura uma pessoa pelo nome, e ninguém a conhece. Ai você diz o apelido dela e todos sabem quem é, onde trabalha, reside e até os locais prováveis de lazer, pois assim é com José Jacinto de Luna Neto o “Zé da Farmácia” nas Moreninhas.





José Jacinto Luna Neto “Zé da Farmácia” nasceu em Vicentina-MS em 1970. Ainda muito jovem colaborava com os Pais nas atividades diárias do campo (roça), localizado no Distrito Quarta Linha zona rural do Município. Garoto dinâmico, não perdeu tempo na sua primeira oportunidade de emprego, aos 13 anos dividia suas rotinas escolares com atividades em uma Farmácia do município como menor aprendiz.





1988 O jovem sonhador dispensado no quartel, aos 17 anos mudou-se para Campo Grande-MS. Acompanhado por membros familiares chegou no bairro Vila Moreninhas e graças ao período de aprendizado na sua adolescência, foi possível rapidamente continuar suas atividades no ramo farmacêutico que atual até no dias de hoje.





Carinhosamente é conhecido por décadas na região, como Zé da Farmácia, bem da verdade, se tivesse outro apelido, estaria relacionado a felino, uma vez que possuem em sua casa, aproximados 20 gatos e assim dedica boa parte do seu tempo no cuidado com os animais.





Sorriso fácil, atencioso, respeitoso, carismático, é são algumas das qualificações desse excelente profissional que ainda possui extrema habilidade para lidar com os mais velhos em especial os mais vulneráveis.

Casado e com filho adulto, Zé da Farmácia tem boa parte de sua vida dedica na rotina comunitária e assistência social.





Por uma década, foi sócio proprietário da Farmácia Moreninha, período de muita luta para manter as atividades comerciais, diante dos inúmeros grupos farmacêuticos concorrentes na região. Esse período serviu para gerar empregos e renda, mais também para incentivar e apoiar o esporte local. As equipes Associação Atlética Moreninha e Vila Nova Esporte Clube, sempre tiveram um parceiro de primeira hora por longo período e dessa forma contribui, oportunizando inúmeras crianças e jovens na pratica esportiva.





Incentivado por amigos, Zé da Farmácia participou do processo eleitoral na Associação de Moradores das Moreninhas e teve uma participação ativa na função de vice-presidente, sendo possível realizar parcerias e eventos que beneficiaram a comunidade e melhorias na associação. Sua atenção e comprometimento com as pessoas sempre foram além dos atendimentos no balcão, criando um apto comum de acompanhamento nas residências dos enfermos, seja para um simples curativo, aplicação de injeções ou ate mesmos uma palavra de carinho e esperança.





A política entrou na sua vida em 2016, incentivado por amigos, clientes, lideranças locais, disputou o cargo de vereador pelo partido PROS, obteve a 28º melhor votação entres os 656 candidatos e ainda foi o mais votado no colégio eleitoral das Moreninhas com 2.777 votos. Mesmo com excelente votação, infelizmente o partido no coletivo, não alcançou o quociente eleitoral.





Mais experiente Zé da Farmácia, tem consciência da importância da política na vida das pessoas, conhecedor das emergências na comunidade, acredita que poderá contribuir e dessa forma vai apresentar-se para população Campo-grandense como uma opção de renovação na câmara de vereadores.