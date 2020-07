Campo Grande amanhece com 14ºC nesta quarta-feira (29)

Essa semana a umidade relativa do ar estará baixa em áreas do Centro-Oeste, com valores que poderão atingir menos de 30%





O dia amanheceu frio em Campo Grande com céu entre nuvens e temperatura de 14ºC, por volta das 6h. Os termômetros vão aumentar no decorrer desta quarta-feira, mas a máxima não vai passar dos 28ºC na Capital. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de declínio de temperatura para a maioria das cidades, principalmente para a região sul.





A previsão para Mato Grosso do Sul é de céu nublado, mesmo assim não há previsão de chuva significativa para o Estado. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde com variação entre 25% a 75%.





As temperaturas máximas em MS devem ficar na casa dos 34ºC. Em Sete Quedas, a máxima será de 20ºC, em Porto Murtinho21ºC, em Dourados 25ºC, em Miranda 28ºC, Bataguassu 29ºC, em Três Lagoas 33ºC, e em Paranaíba 34ºC.





Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a queda de temperatura terá pouca influência nas regiões norte (Coxim) e bolsão (Três Lagoas. Essa semana a umidade relativa do ar estará baixa em áreas do Centro-Oeste, com valores que poderão atingir menos de 30% no período da tarde. O recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) é de 60%.