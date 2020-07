CAMAPUÃ| Prefeito anuncia que não disputará reeleição e vai deixar vida pública

Gestor afirmou ter tomado decisão com base em questões pessoais

O prefeito de Camapuã, Delano Huber (PSDB), anunciou que não estará à disposição do PSDB para disputar a reeleição e que irá deixar a vida pública. Segundo o gestor, a decisão foi tomada com base em questões pessoais junto com sua família.





Em postagem feita em suas redes sociais na quarta-feira (1º), Delano afirma que cumprirá os seis meses restantes de mandato e depois irá se dedicar aos seus afazeres em tempo integral.





Ele também pede respeito à desistência e diz que é definitiva. “A experiência foi importante para meu crescimento pessoal”, afirmou, agradecendo aos que estiveram com ele no projeto de administrar o município.





Delano foi eleito em 2016 com 5.064 votos, correspondentes a 55,15% do total, contra 44,85% do adversário. Confira a íntegra da postagem na qual ele anuncia que não participará de novas disputas: