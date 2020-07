Bombeiros alertam população sobre acidentes domésticos com crianças

No cenário de novas regras de convívio social, devido a pandemia do novo coronavírus, crianças e adolescentes foram bastante afetados. Com aulas suspensas há meses, os jovens fazem todo o tipo de atividade nas próprias casas e acabam expostos aos acidentes domésticos.





Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul orienta pais e responsáveis a redobrarem os cuidados com as crianças nesses tempos de quarentena. Abaixo, confira dicas Corporação que podem fazer a diferença no zelo com os pequenos.



Produtos de limpeza e venenos devem ser guardados longe do alcance das crianças para evitar acidentes; Panelas devem ficar com os cabos voltados para trás do fogão, sendo preferencialmente utilizadas as bocas traseiras; Não deixe crianças sozinhas em piscinas, lagos e rios; Coloque grades ou redes de proteção nas janelas e piscinas para evitar quedas e afogamentos; Não deixe crianças empinarem pipas perto de redes elétricas.

Mais dicas e cartilhas informativas sobre diversão com segurança podem ser acessadas no site do Corpo de Bombeiros. Leia aqui os gibis





Casos de emergência podem sem comunicados aos bombeiros pelo telefone 193.





Bruno Chaves, Subcom, com informações do CBMMS