Beneficiários Cassems, veja quem pode e como realizar testes rápido e molecular para detecção de Covid-19

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) oferece aos beneficiários testes rápidos e molecular, para a detecção da Covid-19. O plano de saúde segue a normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de cobertura do exame em pacientes com sintomas de síndrome gripal, com solicitação feita e justificada por um médico.





Os beneficiários que tiverem solicitação de médicos fora da Rede Própria Cassems ou rede credenciada, devem enviar o pedido aos canais de transcrição de exames, no e-mail transcricao.exames@cassems.com.br ou pelo WhatsApp (67) 99242-1766.





Os testes rápidos detectam, por meio da coleta de sangue, a presença de anticorpos no soro ou no plasma do paciente. Esses exames podem apresentar o resultado em até 30 minutos após a realização. Para identificar se a pessoa teve contato com o vírus, o tempo estimado é de pelo menos oito dias após o início dos sintomas. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para dar positivo, é preciso que o organismo tenha tido tempo de produzir as defesas.





O teste molecular, também chamado de RT-PCR, detecta a presença de material genético do vírus no corpo do paciente. O exame utiliza amostras de secreções do nariz ou da garganta do paciente. Ele não mostra se a pessoa já teve a doença, como os sorológicos, mas se há vírus vivos no organismo, naquele momento. Para ter um resultado mais fiel, é necessário que seja feito pouco tempo depois da apresentação dos primeiros sintomas. Os laudos podem demorar alguns dias para serem finalizados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa é a alternativa mais confiável, até o momento, para saber se o indivíduo possui ou não a Covid-19.





Após solicitar o exame, o beneficiário pode consultar a autorização no Aplicativo do Beneficiário. Em caso de dúvidas, ligue no Disque Dúvidas Coronavírus: (67) 4001-6950, em Campo Grande, das 7h às 18h. Em dourados, o número é (67) 3033-8350 das 7h às 18h. Na Capital, a coleta está sendo agendada em Rede Própria e no interior poderá ser realizada nos Hospitais Cassems ou nos laboratórios da Rede Credenciada.