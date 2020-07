BATAGUASSU| Identificadas três vítimas de acidente na BR-267 entre carro e carreta que caiu em rio

O caminhoneiro chegou a ser socorrido e morreu no hospital

Casal que estava no carro morreu na hora ©Jornal da Nova

Foram identificadas as vítimas do grave acidente na BR-267 na noite de quarta-feira (8). A colisão frontal entre um carro e um caminhão aconteceu na região de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.





Segundo o boletim de ocorrência, estavam no Fiat Strada Paulo Roberto Sidoski Junior, 28 anos, e Selma Davi dos Santos, 48 anos. Os dois morreram ainda no local do acidente, antes mesmo da chegada do socorro. Já o caminhoneiro foi identificado por um familiar como Celso Elias Francisco, de 55 anos.





Grave acidente





Conforme apurado pela polícia, o casal seguia no Fiat Strada prata, sentido Presidente Epitácio (SP)/Bataguassu. Em determinado momento, o motorista teria invadido a pista contrária colidindo frontalmente contra o caminhão trator, que chegou a cair no rio.

Caminhoneiro ficou preso na cabine ©Jornal da Nova

Com isso, os ocupantes do carro morreram no local do acidente e o caminhoneiro chegou a ser socorrido. Ainda segundo a polícia, ele ficou preso dentro da cabine após o veículo cair no rio e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.





Mesmo assim, o caminhoneiro não resistiu e morreu no pronto socorro. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Bataguassu como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.