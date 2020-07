BATAGUASSU| Empresa vence licitação por R$ 3 milhões para construir base da PMA

Município de Bataguassu.









Uma empresa venceu processo licitatório para construção de uma base da PMA (Polícia Militar Ambiental) em Bataguassu por R$ 3.065.988,36. O resultado da licitação foi publicado pela Comissão Permanente de Licitações, nesta segunda-feria (06).





A publicação foi realizada no Assomasul (Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul). Segundo o publicado, a empresa vencedora da licitação é a S & A Construções e Empreendimentos.





No resultado da licitação, está especificado que o processo tem como objetivo a “contratação de empresa de engenharia para construção de uma base de fiscalização portuária da Polícia Militar Ambiental e um pier turístico”. Assim, a publicação define que as obras deverão ser realizadas no distrito de Nova Porto XV, no município de Bataguassu.





Por fim, o processo licitatório foi homologado e adjudicado na mesma edição do Assomasul. A publicação de homologação foi assinada pelo prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina.









Fonte: Midiamax