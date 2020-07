BATAGUASSU| Caravina tem 98% de aprovação no Município, diz pesquisa

Levantamento realizado pela London Pesquisas com eleitores de Bataguassu apontou que mais de 98% da população aprovam a administração do prefeito Pedro Caravina (PSDB).



O chefe do Poder Executivo, que também é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), vem batendo recordes de aceitação entre os moradores.



Em uma outra pesquisa feita em novembro de 2019, Caravina tinha 90.50% de aceitação popular, uma alta de quase 8 pontos percentuais em 7 meses.



A pesquisa foi realizada nos dia 3 de julho, sexta-feira, com 317 pessoas.



Os entrevistados foram questionados se uma maneira geral se aprovavam e desaprovavam a administração do prefeito Caravina em Bataguassu.



Dos entrevistados, 98, 42% disseram que aprovam o atual gestor, contra 0,95% que desaprovam. 0,63% não opinaram.



Eleito em 2012 e reeleito em 2016, Caravina comentou o resultado da pesquisa ao jornal Cenário MS, a pouco menos de seis meses para o fim do seu mandato.



" Essa aprovação é motivo de satisfação e sentimento de dever cumprido, mostrando que administração segue no caminho certo. Administramos para criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico e humano; e a melhoria da qualidade de vida dos bataguassuenses. Deixamos a cidade preparada para os próximos investimentos " contou o prefeito



A pesquisa ainda indagou os eleitores sobre as ações da administração Caravina em relação a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus).



Os números demostram que 97,48% dos entrevistados aprovam a forma de enfrentamento da Covid-19, pelo Poder Executivo. Os que reprovam são apenas 1,26% e não souberam ou não quiseram opinar foram também 1,26%.



Os levantamentos tem margem máxima de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.





ASSECOM