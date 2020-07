AUXÍLIO EMERGENCIAL| Saque é liberado hoje a inscritos no Bolsa Família

O calendário de saque dos R$ 600 vai até amanhã para quem participa do programa

O auxílio emergencial será liberado hoje para beneficiários do programa Bolsa Família. Nesta quinta-feira (dia 30), está disponível a quarta parcela para quem tem o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 9. Em todo Brasil, a parcela é paga para 1,9 milhão de pessoas.





O cronograma de saque dos R$ 600 vai até amanhã, quando poderá sacar quem tem o NIS terminado em zero.





De acordo com a Caixa, o recebimento do auxílio é feito da mesma forma que o benefício regular, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou por crédito na conta Caixa Fácil.





Em Mato Grosso do Sul, a movimentação do dinheiro também é possível por meio das maquininhas da Rede Tendência. São seis mil pontos habilitados para compras no débito com uso do valor do auxílio emergencial. No comércio em geral, o beneficiado pode pagar os produtos por meio do aplicativo Caixa Tem.