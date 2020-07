AUXÍLIO EMERGENCIAL| Nascidos em novembro e dezembro recebem parcela neste sábado

Dinheiro está sendo depositado em poupança digital

©DIVULGAÇÃO O pagamento das parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 para os aprovados no 1°, 2° e 4° lotes termina neste sábado (4) e quem tem o valor disponibilizado em poupança digital são os nascidos nos meses de novembro e dezembro. No dia 18 de julho o dinheiro começa a ser disponibilizado para saque.





A princípio o dinheiro será depositado nas contas da poupança social digital para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital e ficará disponível para saque a partir do dia 18 de julho, terminando dia 19 de setembro.





Os aprovados no 1° lote recebem a 3º parcela, os do 2° lote recebem a segunda parcela e os do no 4ºe recebem a primeira parcela.





Nesta etapa de pagamentos a Caixa deve contemplar novamente quase 60 milhões de brasileiros inscritos no Bolsa Família, CadÚnico (Cadastro Único) e informais inscritos pelo aplicativo e site da Caixa.





Calendário dos depósitos





O calendário de depósitos será o mesmo para os que integram o 1º lote e recebem a terceira parcela, os do 2º lote com a segunda parcela e os do 4º lote que recebem a primeira parcela.





Nascidos em janeiro e fevereiro: 27 de junho





Nascidos em março e abril: 30 de junho





Nascidos em maio e junho: 1º de julho





Nascidos em julho e agosto: 2 de julho





Nascidos em setembro e outubro: 3 de julho





Nascidos em novembro e dezembro: 4 de julho





Calendário de saques





Para quem vai sacar o dinheiro as datas também são para os integrantes do 1º lote com a terceira parcela, 2º lote com a segunda e 4º lote com a primeira de acordo com o mês de nascimento.





Nascidos em janeiro: 18 de julho





Nascidos em fevereiro: 25 de julho





Nascidos em março: 1° de agosto





Nascidos em abril: 8 de agosto





Nascidos em maio: 15 de agosto





Nascidos em junho: 29 de agosto





Nascidos em julho : 1°de setembro





Nascidos em agosto: 8 de setembro





Nascidos em setembro: 10 de setembro





Nascidos em outubro: 12 de setembro





Nascidos em novembro. 15 de setembro





Nascidos em dezembro: 19 de setembro