AUXÍLIO EMERGENCIAL| Mais de 1,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família recebem nesta segunda-feira (27)

Caixa Federal Econômica realiza o pagamento da 4ª parcela a esse grupo

A quarta parcela do Auxílio Emergencial é paga nesta segunda-feira (27) para 1,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 6.





Já para os trabalhadores inscritos no Cadastro Único e para os inscritos por meio do aplicativo ou site que receberam a primeira parcela até dia 30 de abril, a 4ª parcela do auxílio emergencial começou a ser paga na última quarta-feira (22).





Então, os demais aprovados também receberam a partir de 22 de julho: aprovados no segundo lote receberam a terceira parcela; aprovados no terceiro e quarto lotes receberam a segunda; e novos aprovados receberam o primeiro pagamento.





Assim, o calendário de pagamentos deste ciclo segue o mês do aniversário do beneficiário, e o calendário segue até 26 de agosto.





Por fim, os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br