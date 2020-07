AUXÍLIO EMERGENCIAL| Confira quem recebe as parcelas nesta quarta-feira (22)

Além de quem tem Bolsa Família com NIS final 3, aprovados nascidos em janeiro também recebem nesta quarta

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 continua nesta quarta-feira (22) e além dos beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Inscrição Social) final 3, os aprovados nascidos em janeiro também terão o valor creditado em poupança digital.





Desta forma, também recebem a 4ª parcela do benefício os 3,8 milhões de aprovados no 1° lote, além dos aprovados no segundo, terceiro, quarto e quinto lotes, nascidos em janeiro.





Para os aprovados no 2° lote é paga nesta quarta a terceira parcela, os do terceiro e quarto lotes recebem a segunda e os do 5º terão creditado o valor da primeira.





Conforme o Governo Federal, o novo calendário foi programado em ciclos para evitar aglomerações em razão da pandemia do coronavírus, causador da covid-19.





Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br





Confira o calendário:









Demais aprovados