AUXÍLIO EMERGENCIAL| 4ª parcela é paga para que tem Bolsa Família com NIS final 2

Cronograma segue o calendário do programa Bolsa Família

©DIVULGAÇÃO O calendário dos pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 continua nesta terça-feira (21) e quem recebe a 4ª parcela são os 1,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família com NIS (número de inscrição social) final 2. A quinta está prevista para o grupo entre os dias 18 e 31 de agosto.





Vale lembrar que o calendário de pagamentos para quem tem Bolsa Família segue o calendário do programa.





De acordo com a Caixa, o novo calendário de pagamentos foi organizado em ciclos de crédito em conta poupança social digital e saque em espécie e os beneficiários continuam recebendo a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento.





Confira o calendário









Para os demais aprovados do auxílio e que receberam a 1ª parcela em abril os pagamentos da 4ª começam na quarta-feira (22). Ao todo serão 3,8 milhões de brasileiros nascidos em janeiro que terão o valor creditado, em primeiro momento na poupança digital.









Ainda conforme a Caixa, os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br , conforme o novo calendário:





Além disso, este calendário de ciclos substitui o cronograma de saque anteriormente divulgado.





Outras parcelas





Também começam a receber no dia 22 os aprovados no segundo lote que recebem a 3ª parcela, os aprovados no terceiro e quarto lotes que terão creditado o valor da segunda parcela e os novos aprovados que recebem a 1ª.