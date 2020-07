Após décadas de espera, asfalto promete dignidade a moradores de Taunay, afirma Felipe Orro

O Governo do Estado autorizou nesta quinta-feira (2) o início das obras de pavimentação de 11 quilômetros da MS-442, que dá acesso ao Distrito de Taunay, em Aquidauana. O deputado estadual Felipe Orro (PSDB), principal reivindicador da obra na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, celebrou a conquista lembrando a antiga luta pela obra e assegurando que o asfalto levará dignidade para a população de quase sete mil indígenas, além de pequenos produtores rurais que vivem na região.





O asfalto é uma reivindicação antiga daquela localidade. No livro "Rondon, o Civilizador da Última Fronteira", o escritor Edilberto Coutinho afirma que a demarcação das aldeias de Taunay ocorreu em 1904, porém os indígenas já viviam na região muito antes disso. Logo após a demarcação, o trem passou e como aconteceu em todo seu trajeto, provocou um surto de desenvolvimento. Porém, ao deixar de circular no fim dos anos 1990, devolveu Taunay ao quase esquecimento, impondo transtornos aos moradores para chegar ao asfalto em períodos chuvosos.





Felipe Orro lembra as inúmeras situações adversas já vividas na estrada que liga o Distrito de Taunay à BR-262. "Em dias de chuva, já chegamos a atolar o veículo. A população do distrito sofria com o deslocamento na estrada tomada pelo barro. Caso alguém precisasse de atendimento médico na cidade, o acesso ficava totalmente comprometido. Lutei por esse asfalto quando fui prefeito de Aquidauana e na Assembleia desde o ano de 2011. Hoje podemos celebrar essa conquista", comemora o parlamentar.





A pavimentação dos 11 quilômetros da MS-442 está orçada em R$ 13,9 milhões e o serviço tem prazo de 300 dias para ser concluído. "Esse asfalto significa, acima de tudo, dignidade para os sete mil indígenas que residem nas aldeias do Distrito de Taunay. Agora, o acesso à saúde, educação, e o escoamento da produção da região será totalmente garantido. Não vou parar de defender a população do Distrito. Vamos brigar agora pela pavimentação de mais sete quilômetros para que haja asfalto no acesso a todas as aldeias da região", declarou Felipe.





O cacique Célio, da aldeia Bananal, agradeceu a representatividade do deputado Felipe Orro na Assembleia Legislativa para que o asfalto saísse do papel. "Durante anos sofremos com essa estrada nos períodos de chuva. Muito buraco e lama que dificultavam o acesso à saúde, mercado, escolas. Hoje temos a satisfação de dizer que o deputado Felipe Orro está nesta luta conosco desde o ano de 2011, e enfim podemos celebrar esta conquista", afirmou o cacique Célio.





A anciã Miguelina, da aldeia Ipegue, afirma que "é muito gratificante testemunhar o início das obras de pavimentação no acesso ao Distrito de Taunay. Isso significa um novo tempo, de muito progresso, para toda a comunidade indígena".





Obras na região





A pavimentação da estrada que liga a BR-262 ao Distrito de Taunay é mais uma das demandas da região do Portal do Pantanal defendida pelo deputado estadual Felipe Orro na Assembleia Legislativa. O parlamentar também esteve à frente de reivindicações para pavimentação da MS-450 - a chamada Estrada-Parque do Distrito de Piraputanga -, e também acompanha as obras de pavimentação da BR-419, que ligará Aquidauana ao município de Rio Verde de MT.





"É gratificante batalhar pelo progresso da nossa região. O asfalto do Distrito de Taunay, da Estrada-Parque, e a BR-419 são um incentivo ainda maior para a produção, que será escoada com facilidade, e também fomenta o turismo, dando melhor acesso às belezas naturais da nossa região. Isso tudo é fruto de muito trabalho de nosso mandato nos últimos anos, mas ficamos felizes de colher o resultado dessas lutas ao lado da população", enfatiza Orro.