Após colisão, carro capota e casal fica ferido na Vila Jacy

Um dos carros não teria respeitado preferencial

Duas pessoas ficaram feridas ©Josafá Brito Após uma colisão na noite desta sexta-feira (03) na Vila Jacy, em Campo Grande, um carro capotou e deixou duas pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros esteve no local, onde prestou os primeiros atendimentos e levou as vítimas até a unidade de saúde, sem graves ferimentos.





De acordo com as informações obtidas pela reportagem do Jornal Midiamax, o acidente envolveu um VW Fox e um Renault Logan.





O motorista do Fox seguia na rua Noruega – preferencial -, quando, no cruzamento com a Piratini, houve a colisão. Após a batida, devido a força do impacto, o Fox acabou capotando e ficou com as rodas para cima.





O casal que estava no Fox foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O ocupante do Logan nada teria sofrido.