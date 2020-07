ALEMS| Projetos homenageiam produtores com denominação de rodovias em MS

E por último o Projeto de Lei 124/2020 , propõe denominar Mário Altíssimo o trecho da Rodovia Estadual MS-245, que liga a sede do município de Bandeirantes aos municípios de Ribas do Rio Pardo e Camapuã. Mario chegou em 1977 e fixou residência às margens da rodovia que pode receber trecho em sua homenagem. Segundo justificativa do projeto, a família foi pioneira na atividade agrícola em Bandeirantes, com destaque para a primeira lavoura com cultivo de soja e posteriormente pecuária com a criação de gado de corte e de leite. Mario Altíssimo faleceu em 8 de abril de 2008.