ALEMS| CCJR aprova tramitação de reconhecimento de calamidade pública em quatro cidades

Por fim, o deputado Professor Rinaldo (PSDB), fez a devolução do Projeto de Lei 36/2020 , de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos), que previa a instituição do Código de Defesa do Empreendedor no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul. A matéria recebeu parecer contrário do relator por ter vício de iniciativa incontestável, segundo o parlamentar. No entanto, o deputado Gerson Claro pediu vistas para uma análise mais apurada sobre a matéria.