ALCINÓPOLIS| Prefeitura entrega mais uma casa do Programa Municipal de Reforma e Ampliação

Na manhã de quarta-feira dia 20-07, a prefeitura Municipal de Alcinópolis, através da Secretaria Municipal de Assistência Social entregou a sexta casa da segunda etapa do Programa Municipal de Reforma e Ampliação. Programa criado pela secretaria para atender as famílias que necessitam de ajudam para reformar sua casa, transformando sonhos em realidade, proporcionando as famílias lares mais seguros e confortáveis.





A entrega foi para a família da senhora Ambrosina Carvalho de Almeida que mora na Avenida Darlindo José Carneiro nº1524, bairro Por do Sol. Foi feito serviços de calçamento, troca de piso na varanda e fundo, parede base para a pia e base para o tanque, troca de janelas e portas, reparos no madeiramento do telhado, reparos na caixa d’água, impermeabilização do forro de madeira e pintura total.