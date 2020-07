Agência do Detran em Aquidauana passa a atender com agendamento online

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana, é a segunda do interior a atender por meio do agendamento online a partir do dia 10 de agosto. O sistema será aberto no dia 03 e a cada meia hora, quatro clientes serão agendados.





O diretor-presidente, Rudel Trindade, reforça a importância do distanciamento social e, ao mesmo tempo, a necessidade de buscar meios para continuar oferecendo os serviços aos usuários. “Nossa equipe tem trabalhado muito para disponibilizar novos serviços digitais, para que o cliente possa realizar de casa sem se deslocar a uma agência. Em casos que a presença do cliente é indispensável, o agendamento online proporcionará mais comodidade, eficiência e segurança”, finaliza.





Para o gerente regional, Tony Luiz, Lemos, o agendamento irá facilitar e agilizar o atendimento. “Com o agendamento prévio, os clientes que vinham três a quatro vezes para realizar um serviço no órgão, comparecerá apenas uma vez.





Como agendar o atendimento?





Acesse o site do Detran e preencha os dados na aba de agendamento. Após agendar o atendimento é necessário comparecer na agência somente no horário marcado, com o número do protocolo em mãos.





Meu Detran





Muitos serviços oferecidos pelo Detran já são realizados de forma online, sem que o cliente precise se deslocar a uma agência, como renovação de habilitação e emissão do licenciamento anual. Acesse o portal de serviços – Meu Detran.