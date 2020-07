Agehab divulga nova lista de contemplados com moradias na Capital

Novos beneficiados são para diferentes residenciais que estão em execução em Campo Grande

Moradias do Residencial Aero Rancho, em Campo Grande ©Edemir Rodrigues - Governo MS

A Agehab (Agência de Habitação Popular) divulgou lista com novos contemplados para moradias populares em Campo Grande, para os residenciais no Bairro Aero Rancho, assim como no Portal das Laranjeiras e nas três unidades do Sírio Libanês.





Os novos beneficiados estavam na lista de espera e vão substituir pessoas que foram excluídas do processo, já que não cumpriram algumas exigências da seleção, entre elas pendências cadastrais, já ter sido sorteado em outro programa, não apresentou documento até o prazo solicitado ou desistiu da moradia.





No residencial Jardim Aero Rancho 7, que trata-se de 119 casas, oito novos moradores entraram na lista principal. Já no Aero Rancho 8, que também são 119 moradias, tem mais três novos contemplados.





Para as unidades do Sírio Libanês, que se tratam de 154 residências, a lista divulgada tem seis novos beneficiados, enquanto que no Portal Laranjeiras, que terão 210 moradias, haverá 14 novos moradores contemplados. As listas das pessoas excluídas e as novas substitutas foram publicada hoje (07), no Diário Oficial do Estado.





Moradias





O governo estadual divulgou no final de maio que pretende entregar 1.724 moradias ainda neste ano, em Campo Grande. A informação foi que apesar da pandemia, as obras continuam nos locais, sendo adotadas todas as medidas de prevenção contra o coronavírus.





Segundo a diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular), os residenciais Portal das Laranjeiras, no Jardim São Lourenço, e os dois do Aero Rancho, já estava na fase de acabamento, com mais de 90% das atividades concluídas.





O governo informou que cada apartamento terá dois quartos, sala de estar e jantar integrada, banheiro adaptável e área de serviço, com um espaço interno de 47,01 m². A área comum também dispõe de um playground, quadra de esportes de areia e espaço para eventos com banheiros adaptados para pessoas com deficiência.





As moradias fazem parte do programa “Minha Casa, Minha Vida”, por meio do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), tendo a devida contrapartida do governo estadual e dos municípios.





Em Campo Grande estão em execução os empreendimentos do Portal das Laranjeiras, Sírio Libanês I, II e III, Aero Rancho 7 e 8, Jornalista Armando Tibana, Jardim Mato Grosso e Jardim Canguru.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS