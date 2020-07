29 Municípios de MS recebem mais R$ 28 milhões para combaterem coronavírus

Repasse está sendo feito aos hospitais regionais para capacitação de pessoal e compra de equipamentos

Vinte e nove municípios de Mato Grosso do Sul estão recebendo mais R$ 28 milhões em recursos destinados à capacitação de profissionais de saúde e à compra de materiais de combate ao novo coronavírus. O dinheiro, oriundo da União, foi depositado nas contas das prefeituras para ser repassados a hospitais regionais de cidades-polo, como Dourados e Três Lagoas, e cidades de médio porte.





“Fomos dividindo de acordo com as necessidades justamente para que a população receba atendimento no local sem precisar atravessar o estado e se deslocar até Campo Grande, correndo o risco de o paciente ficar ainda mais debilitado no trajeto e podendo provocar a superlotação do sistema hospitalar da nossa capital”, explicou a senadora Simone Tebet (MDB), que viabilizou a verba.





O montante deverá ser utilizado para a compra de remédios, equipamentos, material de proteção individual, contratação de pessoal temporário, compra de kits de teste para detecção do Covid-19 e para treinamento e capacitação de agentes de saúde. Confira abaixo como ficou a distribuição dos valores:



R$ 5 milhões - Dourados

R$ 5 milhões - Três Lagoas

R$ 1,8 milhão - Corumbá

R$ 1,6 milhão - Ponta Porã

R$ 1 milhão - Amambai

R$ 1 milhão - Aquidauana

R$ 1 milhão - Coxim

R$ 1 milhão - Maracaju

R$ 1 milhão - Nova Andradina

R$ 1 milhão - Naviraí

R$ 1 milhão - Rio Brilhante

R$ 500 mil – Bataguassu

R$ 500 mil – Caarapó

R$ 500 mil – Cassilândia

R$ 500 mil – Chapadão do Sul

R$ 500 mil – Iguatemi

R$ 500 mil – Ivinhema

R$ 500 mil – Jardim

R$ 500 mil – Paranhos

R$ 500 mil – São Gabriel do Oeste.

R$ 470 mil - Mundo Novo

R$ 435 mil - Nova Alvorada do Sul

R$ 421 mil - Fátima do Sul

R$ 400 mil - Brasilândia

R$ 326 mil - Guia Lopes da Laguna

R$ 300 mil - Costa Rica e Eldorado

R$ 241 mil - Jatei

R$ 127 mil - Tacuru