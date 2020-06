Você sabia que nossos pets também sofrem com o frio durante os períodos de inverno?

O inverno está chegando e muitos têm a falsa ideia de que por possuírem muitos pelos, os animais não sentem frio como nós, fato este que muitos tutores acabam negligenciando os cuidados com seus pets no período de inverno.





É importante que as vacinas estejam em dia para a prevenção de várias doenças comuns nesta época. As baixas temperaturas podem deixar os pets mais vulneráveis a algumas doenças principalmente as respiratórias e intensificar as consequências clínicas das já instaladas como é o caso das doenças articulares. O fato de os animais estarem desprovidos de conforto ou sentirem dor por causa das artrites, que se intensificam durante o frio, principalmente em animais idosos, interferem diretamente em seu bem-estar.





Sugerimos algumas dicas para que nossos pets fiquem protegidos do frio durante o inverno. Confiram!





O cantinho destinado ao descanso de seu pet deve ser confortável e forrado com cobertas e/ou tecidos que possam ajudar a manter o calor do seu corpo e que isolem a friagem vinda do piso ou de correntes de vento. Caso queira vestir roupinhas, escolha uma em tecido confortável, que tenha o tamanho ideal e que seja fácil de vestir.





Não faça tosas radicais como as que são feitas no verão. Os banhos devem ser dados a cada 15 dias, em períodos do dia em que a temperatura esteja mais alta, sendo essencial que a água esteja morna. Depois do banho, seque muito bem a pele e o pelo de seu pet.





Assim como nós, os animais também têm mais fome durante o período de inverno, pois gastam mais energia para se aquecerem, neste caso, é importante que recebam um reforço nutricional maior o que ajudará a combater o frio e reforçará sua saúde, melhorando seu sistema imunológico.





Para os passeios, prefira os períodos do dia em que estiver mais calor evitando sair muito cedo ou à noite.





Brinque com seu pet! Estimule as atividades aproveitando os horários de sol. As brincadeiras ajudarão o seu animal a se movimentar, acelerando seu metabolismo, espantando o frio e fazendo com que se sinta bem mais confortável. Lembrem-se, quanto mais tempo ele ficar deitado e sedentário, mais frio sentirá!





Com estas recomendações você estará proporcionando conforto o e bem-estar de seu pet durante a estação mais fria do ano!